Attualità

Lutto a Sapri: addio a Vito Caiafa, storico difensore del territorio

Sapri piange la scomparsa di Vito Caiafa, simbolo dell'impegno civile per la tutela dell'ambiente e la promozione del Golfo di Policastro.

Di: Ernesto Rocco
Lutto a Sapri: addio a Vito Caiafa, storico difensore del territorio

La comunità di Sapri e dell’intero Golfo di Policastro piange la scomparsa di Vito Caiafa, figura di riferimento per la tutela del patrimonio locale e l’attivismo civile. Noto per la sua instancabile dedizione alla promozione del territorio e per la presenza costante nelle battaglie a difesa del bene comune, Caiafa ha rappresentato per anni la voce di chi ha scelto di difendere e valorizzare le bellezze naturali e la storia del Cilento e del Golfo.

Un impegno costante per la tutela e la promozione locale

L’azione di Vito Caiafa si è mossa da sempre su due binari paralleli: la difesa delle risorse territoriali e la valorizzazione delle eccellenze ambientali. Negli ultimi tempi aveva profuso una forte energia nella mobilitazione contro i progetti relativi all’Alta Velocità, in particolare affrontando le criticità legate alla realizzazione della lunga galleria prevista tra le montagne che circondano Sapri e il suo Golfo, opera ritenuta impattante per gli equilibri dell’area.

Parallelamente all’impegno civile, Caiafa si è distinto per la capacità di raccontare il territorio oltre i confini regionali. Attraverso l’organizzazione di escursioni, eventi culturali e iniziative promozionali, è riuscito a portare le bellezze locali all’attenzione dei media e delle emittenti televisive nazionali.

Il cordoglio della comunità e il valore della memoria

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. In molti hanno voluto ricordarne il tratto umano, la garbo e l’infinita passione per la propria terra.

Tra i numerosi messaggi di testimonianza giunti nelle ultime ore, emerge il ritratto autentico del suo operato: “Di lui ricorderò soprattutto l’entusiasmo con cui parlava di questa terra meravigliosa, la curiosità, la passione e l’affetto che metteva in ogni racconto e in ogni iniziativa, ma anche la sua presenza attenta e la cortesia”.

L’eredità di Vito Caiafa rimane legata alle tante battaglie ambientali portate avanti con determinazione e alla capacità di unire la tutela dell’ambiente alla valorizzazione sociale e turistica del territorio saprese.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.