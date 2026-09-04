Lutto a Sala Consilina: è morto Lucio Mori, docente, artista e figura di riferimento della cultura nel Vallo di Diano

La comunità di Sala Consilina e l’intero mondo culturale del Vallo di Diano piangono la scomparsa di una figura che per decenni ha lasciato un segno profondo: Lucio Mori è morto all’età di 80 anni.

Lucio Mori si è spento all’ospedale di Polla, dove era ricoverato da alcuni giorni. La notizia ha suscitato profondo dolore e commozione tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per la disponibilità, la sensibilità e l’instancabile desiderio di partecipare attivamente alla vita sociale del territorio.

L’impegno nella scuola e nelle istituzioni locali

Docente storico della Scuola Primaria di Sala Consilina, Mori ha formato generazioni di giovani. Il suo percorso professionale si è intrecciato anche con l’impegno istituzionale e la passione politica, che lo hanno visto ricoprire il ruolo di consigliere comunale a Sala Consilina.

L’eredità artistica e la nascita dell’associazione Allegracore

È soprattutto attraverso la cultura e l’arte che Lucio Mori ha espresso appieno la sua personalità. Da una sua intuizione è nata l’associazione culturale “Allegracore”, realtà a cui ha dedicato anni di passione e impegno rivestendo a lungo la carica di presidente.

Artista poliedrico, ha trovato nell’arte figurativa e nella scrittura due strumenti privilegiati per raccontare la propria visione del mondo. Con la sua scomparsa, Sala Consilina perde non soltanto un insegnante, ma un punto di riferimento che ha arricchito il patrimonio umano e culturale dell’intero Vallo di Diano.

I funerali nella chiesa di San Pietro

L’ultimo saluto a Lucio Mori si terrà sabato 5 settembre, alle ore 15:30, nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina, dove sarà celebrato il rito funebre.