Lutto a Battipaglia: addio a Luciano Paraggio, creatore della Zizzona

La comunità di Battipaglia piange la scomparsa di Luciano Paraggio, figura simbolo dell’imprenditoria locale e dell’enogastronomia campana. Conosciuto per la sua visione innovativa, Paraggio è stato l’ideatore de La Zizzona di Battipaglia e del Zizzona Village, progetti che hanno proiettato il nome della città ben oltre i confini regionali, trasformando un prodotto tipico in un vero e proprio fenomeno di costume riconosciuto in tutta Italia e all’estero. La notizia del suo decesso ha suscitato un’ampia e commossa partecipazione tra i cittadini e il tessuto produttivo della Piana del Sele.

Un’eredità d’impresa e cultura per il territorio

Luciano Paraggio ha rappresentato un modello di eccellenza poliedrico per la città. Oltre all’intuizione commerciale e gastronomica con cui ha valorizzato le produzioni lattiero-casearie locali, Paraggio ha legato il suo percorso a diversi ambiti di sviluppo culturale e sociale del territorio.

Con il Zizzona Village ha creato uno spazio di aggregazione immerso nel verde pensato per le famiglie e la promozione degli eventi locali. Il suo impegno si è esteso nel tempo anche al settore dell’informatica delle origini e al teatro, dove ha operato come autore di testi e attore, testimoniando un forte legame con la vita comunitaria di Battipaglia.

Il cordoglio della comunità e i ricordi dei cittadini

In queste ore si moltiplicano i messaggi di vicinanza rivolti alla moglie Rita, ai figli Rino ed Enrico, ai fratelli Antonio e Cosimo, ai nipoti Davide e Leonardo e a tutti i collaboratori dell’azienda.

Attraverso i canali della cittadinanza e sui social network si susseguono le testimonianze di stima. Tra i ricordi condivisi dagli abitanti emerge il profilo di una figura capace di anticipare i tempi:

“Ci ha lasciato Luciano Paraggio un vero genio che ha anticipato i tempi, primo informatico, un grande attore, autore di testi teatrali, creatore della mozzarella La Zizzona di Battipaglia, famosa e conosciuta in Europa, inventore del Zizzona Village, un’oasi di verde e di ritrovo per tante famiglie, ma soprattutto per me un vero caro amico; un abbraccio alla famiglia che amiamo, alla moglie Rita, ai fratelli Antonio e Cosimo, ai figli Rino ed Enrico, agli amati nipoti Davide e Leonardo ed al personale della sua azienda r.i.p. caro Luciano”

L’impatto della sua attività sulla promozione del territorio è stato sottolineato con un altro partecipe messaggio di condoglianze:

“Oggi Battipaglia perde una grande persona Luciano Paraggio. Un imprenditore e lavoratore instancabile. La famosa La Zizzona di Battipaglia è nata nelle mani di questo signore che ha dato lustro alla nostra città in tutto il Mondo. Buon Viaggio Luciano. Condoglianze sentite alla famiglia”

La scomparsa di Luciano Paraggio lascia un vuoto profondo nel panorama imprenditoriale della Piana del Sele, ma anche il ricordo condiviso di un impegno duraturo a favore del territorio.