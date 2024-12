Lustra: nel centro storico rivive la magia del Presepe vivente

Si è tenuta nella serata di ieri, venerdì 27 dicembre a Lustra, la Sacra Rappresentazione del Presepe Vivente. Un momento di condivisione e riflessione per le vie del centro storico. Tanti i figuranti e i giovani del paese che hanno partecipato alla manifestazione.

La magia del presepe vivente

Il presepe vivente è una tradizione cristiana che consiste in una breve rappresentazione teatrale che ha lo scopo di rappresentare la nascita di Gesù in una scenografia che viene costruita per ambientare la vicenda della natività. Il primo presepe vivente della storia fu opera di San Francesco d’Assisi, nel borgo di Greccio, presso Rieti, nel 1223.

Presente all’evento anche il sindaco di Lustra, Luigi Guerra che si è detto soddisfatto del successo degli eventi che si stanno svolgendo sul territorio comunale: “È un bilancio assolutamente positivo, un ricco cartellone di eventi, quello di quest’anno, che sta riscuotendo tanto success, grazie anche ad un finanziamento regionale”.

Gli altri appuntamenti

Tanti ancora gli appuntamenti in programma, dalla musica di Peppe Foresta a Rocca Cilento, ai Kiepò, ad Helena Camiti a Daniele Botticchio e poi, gran finale, con “Aspettando la Befana” per i più piccoli.