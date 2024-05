Poste Italiane ha comunicato l’inizio dei lavori di ristrutturazione presso l’ufficio postale di Lustra, un intervento tanto atteso e necessario per fornire nuovi servizi a tutti i cittadini. L’ufficio postale resterà chiuso dal 23 al 30 maggio per permettere lo svolgimento delle operazioni. Ai microfoni di InfoCilento, il primo cittadino Luigi Guerra, spiega l’importanza degli interventi e le info utili per il periodo di chiusura.