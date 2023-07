Lungo i sentieri e i percorsi del Diano: Una giornata di cultura, enogastronomia e spettacolo

“Pedalando alla Scoperta del Territorio: Un Percorso in Bicicletta per Esplorare le Bellezze del Diano”. Questo il nome dell’evento in programma il prossimo 7 luglio a Sassano. La giornata prenderà il via alle ore 16.00 con l’iniziativa “Pedalando alla Scoperta del Territorio”, un emozionante percorso in bicicletta che partirà dalla scuola elementare di Padula Scalo e giungerà alla Villa Comunale di Silla di Sassano, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire le bellezze paesaggistiche e naturali del territorio. Per iscriversi alla pedalata basta compilare la scheda d’iscrizione online a questo link https://bit.ly/3Di8DiJ

Esposizione dei Prodotti Agricoli e Stands Enogastronomici

Alle ore 19.30 prenderanno il via gli stand dell’esposizione dei prodotti agricoli della rete GAL VALLO DI DIANO e degli stands enogastronomici, che offriranno ai visitatori un’ampia scelta di prelibatezze locali da degustare.

Gino Rivieccio: Il Re dell’Irresistibile Divertimento

La serata si animerà ulteriormente con due spettacoli di grande livello. Alle ore 21.00 salirà sul palco il comico Gino Rivieccio con il suo imperdibile Live Show, che regalerà al pubblico momenti di ilarità e divertimento.

Bungaro: Emozioni e Melodie che Conquistano il Cuore

A seguire, alle ore 22.00, il cantautore Bungaro prenderà il testimone con il suo Live Concert intitolato “Volevo Volare con i Piedi per terra”. Un’occasione unica per ascoltare le sue emozionanti canzoni, che hanno conquistato il cuore di milioni di appassionati della musica italiana.