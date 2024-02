Lunedì 26 febbraio screening pediatrico gratuito alle scuole elementari di Capaccio Scalo

Continua il grande lavoro sul territorio del Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia.

Il club nato proprio il 28 gennaio di quest’anno è molto attivo in tematiche importanti.

La loro missione è proprio quella di migliorare la salute e il benessere della comunità e di sostenere i bisognosi attraverso servizi umanitari e contributi. Sono numerosi i progetti previsti per l’anno in corso.

L’iniziativa

L’ultima iniziativa sarà nella giornata di lunedì 26 febbraio presso le scuole elementari di Capaccio Scalo, dove si terrà uno screening pediatrico gratuito di prevenzione dell’ambliopia con il dottor Nicola Di Lorenzo, ortottico/optometrista e socio Lions.

Cos’è l’ambliopia

L’ambliopia nei bambini è un abbassamento della vista che può verificarsi in quanto il cervello ignora l’immagine ricevuta da un occhio. La perdita della vista in questo caso può diventare permanente se il disturbo non viene trattato sin da piccoli.

Sicuramente quindi una giornata importante per la prevenzione quella messa in atto dal club presieduto dal Dottore Vincenzo Mallamaci.