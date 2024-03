Lucio Ronca eletto Presidente del Consiglio Regionale Unipol della Campania

Il Maestro Ceramista Lucio Ronca, Presidente di CNA Salerno, è stato eletto come nuovo Presidente del Consiglio Regionale Unipol della Campania. La sua nomina porta con sé la responsabilità di guidare l'organizzazione nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati nell'Agenda 2030. Il primo importante appuntamento in agenda sarà il coordinamento dei CRU (Consigli Regionali Unipol) del Meridione, che si terrà a maggio a Palermo.

In merito alla sua elezione, Ronca ha dichiarato: “Ogni incarico rappresenta un impegno nel rappresentare coloro che riconoscono il valore della mia persona e dell'associazione di provenienza. Mi sento onorato di questa nomina e mi impegno a fare del mio meglio in un clima di serenità e buoni auspici per tutte le attività future“. La sua affermazione sottolinea l'importanza di un ruolo rappresentativo e di un'impegno costante verso il benessere della comunità.

Il conferimento della carica

Alla riunione in cui è stato conferito il riconoscimento a Lucio Ronca, hanno partecipato il Coordinatore Nazionale dei CRU, Fausto Sacchelli, e il Coordinatore Regionale del CRU Campania, Andrea Ceccotti. La presenza di queste figure di spicco rafforza ulteriormente l'importanza dell'elezione di Ronca e il suo ruolo nel promuovere gli obiettivi comuni dell'organizzazione.

La nomina di Lucio Ronca ha ricevuto plauso e sostegno da parte di tutto il coordinamento delle CNA della Campania e dei vertici di CNA Nazionale. Questo supporto evidenzia la fiducia riposta in Ronca e la sua capacità di portare avanti le iniziative volte allo sviluppo sostenibile e alla tutela degli interessi delle imprese e dei cittadini.