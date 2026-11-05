Luci d’Artista Salerno 2026-2027: Trenitalia attiva 19 corse straordinarie

In occasione della celebre manifestazione natalizia Luci d’Artista 2026-2027, in programma a Salerno dal 7 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, la mobilità ferroviaria regionale si adegua per accogliere le migliaia di visitatori attesi in città. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), a seguito dell’accordo siglato con la Regione Campania e il Comune di Salerno, ha predisposto un piano straordinario di trasporti che prevede l’incremento dei collegamenti metropolitani e regionali durante tutti i fine settimana e nelle giornate festive chiave dell’evento.

Il piano dei collegamenti straordinari e i territori interessati

L’offerta integrata comprende 19 corse aggiuntive distribuite sulle principali direttrici di traffico verso il capoluogo salernitano, garantendo complessivamente circa 10 mila posti al giorno. Il piano speciale sarà operativo durante tutti i weekend del periodo natalizio, oltre ai giorni 7 e 8 dicembre 2026 e nei festivi del 4, 5 e 6 gennaio 2027.

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La ripartizione dei treni straordinari copre i seguenti collegamenti strategici:

Linea metropolitana Salerno – Arechi: 10 corse aggiuntive.

10 corse aggiuntive. Tratta Salerno – Napoli Campi Flegrei: 4 corse aggiuntive.

4 corse aggiuntive. Tratta Salerno – Caserta: 5 corse aggiuntive.

Per la metropolitana cittadina Salerno – Arechi è stato inoltre confermato il potenziamento dei posti a sedere a bordo dei convogli nella fascia pomeridiana, consentendo una capienza extra di oltre 5mila posti per far fronte ai picchi di afflusso turistico.

Accoglienza passeggeri, varchi e misure di sicurezza in stazione

Per garantire la gestione ottimale del flusso di utenti, presso la stazione ferroviaria di Salerno saranno allestiti appositi presidi di Customer Care dedicati all’assistenza e all’informazione del pubblico.

L’accesso alle banchine e ai convogli sarà rigorosamente filtrato: l’imbarco avverrà esclusivamente previa esibizione del titolo di viaggio valido al personale addetto ai controlli. In sinergia con la Security aziendale e la Polizia Ferroviaria (Polfer), i viaggiatori saranno incanalati lungo percorsi guidati verso i binari di partenza corretti, garantendo condizioni di massimo ordine e sicurezza.

Consigli per i viaggiatori e canali di acquisto

In vista dell’elevata affluenza prevista nelle ore pomeridiane e serali, si raccomanda ai passeggeri di raggiungere la stazione di Salerno con un congruo anticipo, così da agevolare le operazioni di verifica ai varchi di accesso.

Per evitare attese presso le biglietterie fisiche, è consigliabile acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio. Tutti i canali di vendita di Trenitalia sono già aggiornati con gli orari dei treni straordinari. I titoli di viaggio sono reperibili in modalità digitale sul sito ufficiale www.trenitalia.com, tramite l’App Trenitalia, oppure presso le biglietterie tradizionali e le emettitrici self-service presenti nelle stazioni.