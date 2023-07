Luca Miniero ritorna a Castellabate per il conferimento della Cittadinanza Onoraria

A Castellabate non si può dimenticare l’importanza di coloro che hanno portato un intero territorio alla ribalta internazionale. Luca Miniero, il rinomato regista dei due celebri film “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord“, girati proprio nel pittoresco paese del Cilento, sarà insignito della cittadinanza onoraria presso il suggestivo “Castello dell’Abate“, sabato 8 luglio alle ore 19:30.

Questo riconoscimento è un tributo al suo straordinario contributo nel promuovere la bellezza e la cultura di Castellabate attraverso il potere magico del cinema.

La cerimonia rappresenterà un momento di gioia e gratitudine per tutta la comunità, che vuole esprimere la sua profonda ammirazione per il talento e l’impegno di Luca Miniero nel far conoscere al mondo le meraviglie di questa incantevole località del sud Italia.

Il ritorno a Castellabate

Per il regista, scrittore e sceneggiatore, si tratta di un lieto ritorno in quella Castellabate che ha fatto conoscere a tutti sul grande schermo. Dopo aver ricevuto già un importante riconoscimento nel 2021, per il Premio Pio Alferano, Miniero farà visita, nuovamente, al paese cilentano e ai suoi abitanti che, ogni volta, lo accolgono con grande piacere e ospitalità. Il regista, prima di girare i due celebri film, si è innamorato del paesaggio naturalistico che Castellabate riesce a regalare, scegliendola come location perfetta per le sue pellicole.

Benvenuti al Sud che successo

Il primo film ad essere stato realizzato nel Comune di Castellabate dal regista Luca Miniero è “Benvenuti al Sud”, un remake del del film francese “Giù al Nord”. L’uscita ufficiale al cinema è datata 1 ottobre 2010, riscuotendo un apprezzamento da parte del pubblico senza precedenti. Attualmente, con più di 29 milioni di guadagno, è al 12esimo posto tra i film con più incassi in Italia. Nel 2012, invece, toccò al seguito “Benvenuti al Nord”, girato prevalentemente a Milano con gli stessi protagonisti del primo film tra cui Alessandro Siani e Claudio Bisio.