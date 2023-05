L’Istituto Comprensivo Virgilio, in rappresentanza della Città di Eboli, protagonista in Francia nell’ambito del progetto “Erasmus+”

A Duclair, presso il Collège “Gustave Flaubert”, i 25 alunni ebolitani stanno vivendo in questi giorni un’importante esperienza formativa, accompagnati dalla dirigente Gabriella Ugatti e dai docenti Katia Palladino, Nazario Di Fluri, Alfonso Zera, Annalisa Palladino.

L’istituto comprensivo Virgilio in Francia

In Normandia, la delegazione dell’istituto “Virgilio” ha consegnato alla dirigente Laurance Maillard particolari retaggi del patrimonio culturale di Eboli, insieme ad un accurato messaggio firmato dal Sindaco Mario Conte.

Il commento del sindaco Mario Conte

“L’evoluzione tecnologica ha ovviato alle tante problematiche legate alle distanze spazio-temporali, ma per assaporare concretamente il mondo dobbiamo andare oltre lo schermo di uno smartphone – uno dei passaggi del testo – La partecipazione dei nostri giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” in una rete di scuole di vari Paesi europei rappresenta una straordinaria opportunità per la loro crescita culturale, umana e come cittadini del mondo. Costruire ponti per unire culture diverse è l’unica risposta da fornire in questo momento storico in cui proliferano muri e divisioni. La nostra Città è orgogliosa di prendere parte a tale progetto, attraverso quest’incontro foriero di reale e prezioso arricchimento, di cui i nostri giovani potranno far tesoro nel loro cammino di vita”, ha detto il Sindaco di Eboli Mario Conte.