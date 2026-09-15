Lions Club Agropoli: Sara Annachiara Spinelli torna alla presidenza

Il Lions Club Agropoli Faro del Cilento apre il nuovo anno sociale 2026/2027 con il ritorno alla presidenza della professoressa Sara Annachiara Spinelli, che subentra al Past President, l’avvocato Salvatore Guzzi. Per Spinelli si tratta di un ritorno alla guida del Club dopo la presidenza già ricoperta nell’anno sociale 2024/2025. Nel corso dell’ultimo anno sociale ha invece svolto l’incarico di Presidente della Zona 18, coordinando e affiancando l’attività dei Lions Club di Battipaglia, Agropoli, Capaccio, Castellabate e Campagna.

Professoressa e da anni impegnata nell’associazionismo, Spinelli ha promosso e preso parte a numerose iniziative di carattere culturale, sociale e solidale sull’intero territorio cilentano. La nuova nomina rappresenta dunque una prosecuzione del percorso di servizio già intrapreso all’interno del Lions Clubs International e, in particolare, nella comunità agropolese.

Un punto di riferimento per la comunità di Agropoli

Nonostante la sua storia relativamente giovane, il Lions Club Agropoli Faro del Cilento ha saputo ritagliarsi negli anni un ruolo significativo nella vita cittadina, promuovendo service e iniziative capaci di rispondere concretamente alle esigenze della comunità e di avvicinare sempre più persone ai valori del lionismo.

«Sono orgogliosa di poter dare nuovamente il mio contributo a questa meravigliosa famiglia, che sta crescendo sempre di più ad Agropoli – dichiara la presidente Spinelli –. Ringrazio tutti i soci per il loro operato e il Past President Salvatore Guzzi per il lavoro svolto, certa che anche quest’anno potremo contare su una continua e proficua collaborazione. Un Club non è nulla senza la parte attiva rappresentata dai suoi soci: sono loro il cuore delle nostre iniziative e del nostro impegno quotidiano».

Le prime iniziative: la raccolta scolastica di settembre

Il nuovo anno sociale è già entrato nel vivo. Nel mese di settembre, infatti, il Club è impegnato in prima linea in una raccolta di materiale scolastico, che sarà successivamente donato agli alunni delle scuole del Comune di Agropoli, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie e ai più giovani.

«Questo è soltanto l’inizio – prosegue Spinelli –. Nel corso dell’anno seguiranno numerosi altri service dedicati ai temi che caratterizzano l’azione lionistica: ambiente, cultura, prevenzione attraverso screening gratuiti, contrasto al bullismo, solidarietà e inclusione sociale, rispetto e tutela dei diritti umani, e tante altre iniziative pensate per il territorio e per la sua comunità».

La visione per l’anno sociale 2026/2027

Al centro del programma per il 2026/2027 ci sarà dunque ancora una volta il concetto di servizio, inteso non soltanto come realizzazione di singole iniziative, ma come presenza costante e concreta accanto ai cittadini.

«Ci auguriamo, come Club, di ricevere ancora una volta l’appoggio e la partecipazione dell’intera comunità – conclude Spinelli – perché una comunità serena e solidale nasce dall’unità, dalla partecipazione e dall’amore per il prossimo. È attraverso questi valori che possiamo continuare a crescere insieme e costruire qualcosa di importante per Agropoli e per tutto il territorio».

Il Lions Club Agropoli Faro del Cilento si prepara così ad affrontare l’anno sociale 2026/2027 nel segno della continuità, della collaborazione e di una presenza sempre più attiva sul territorio, rinnovando l’impegno che anima il lionismo: “We Serve” – “Noi Serviamo”.