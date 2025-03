Licusati, nuova isola ecologica: un passo avanti per il decoro urbano

Licusati ha una nuova isola ecologica. Grazie all’impegno del delegato Lello Saturno e alla collaborazione dell’assessore Giovanni Saturno, della delegata Mariateresa Reda e della squadra di manutenzione, è stato realizzato un nuovo spazio dedicato alla raccolta differenziata in via Cavalier Gallo. I bidoni, precedentemente situati nel parcheggio dell’Area Mercato, sono stati trasferiti in questa nuova area, più riservata e recintata, di fronte all’ex farmacia.

Miglioramento del decoro urbano e della pulizia

Questo intervento punta a rappresentare un passo avanti per il decoro urbano di Licusati. Il nuovo spazio, infatti, è più ordinato e protetto, e impedisce la dispersione dei rifiuti da parte di animali. Inoltre, la nuova collocazione garantisce una maggiore pulizia per tutti i cittadini.

Un impegno per una Camerota più pulita

“Un altro passo avanti per una Camerota più pulita e ordinata!”, commentano da palazzo di città garantendo che si continuerà a lavorare per migliorare la raccolta differenziata e il decoro urbano nel territorio.