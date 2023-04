Licata-Polisportiva Santa Maria termina in parità: Tandara segna nel finale

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena in trasferta contro il Licata.

Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il trentunesimo turno di campionato, il quattordicesimo del girone di ritorno, dove i giallorossi erano opposti al team siciliano. Dopo il pari con il San Luca termina 2-2.la sfida con i giallorossi alla quinta divisione della posta in palio consecutiva. I cilentani, che giocheranno in casa nella prossima giornata con la Vibonese, salgono a 39 punti in classifica fuori dalla zona play-out..

Licata-Polisportiva Santa Maria: la gara

Non passa nemmeno un minuto che il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Licata per un tocco con un braccio di Campanella in area di rigore. Proteste dei giallorossi per il fischio di Orazietti di Nichelino. Dagli undici metri, al 2′, Vitolo porta in vantaggio i padroni di casa (1-0). Santa Maria pericoloso al 9′ con De Marco servito da Maio: il tiro dell’esterno d’attacco è fermato dalla difesa siciliana.

Al 13′ tiro centrale di Frisenna bloccato da Cannizzaro. Il portiere dei giallorossi si ripete sessanta secondi dopo salvando di piede su un tiro ravvicinato di Rotulo. A metà frazione punizione insidiosa del Santa Maria, ma il Licata in mischia si salva. Poco dopo la mezzora, poi, i guantoni di Cannizzaro respingono un destro ravvicinato di Minacori. Nel finale di frazione al 42′ punizione di Catalano e colpo di testa alto sopra la traversa di Maio mentre al 44’ una conclusione, ancora, di Minacori parata facilmente da Cannizzaro.

In pieno recupero buona trama sull’asse Tandara-Mancini, con quest’ultimo che calcia fuori da posizione defilata. Azione simile subito dopo con Tandara chiuso in angolo.

La ripresa

Al 5’ traversone di Catalano e colpo di testa di De Marco bloccato da Valenti. Un minuto dopo giallorossi ancora in avanti, stavolta è imprecisa la mira di Madalin Tandara. Al 9′ punizione dal limite dell’area alta sopra la traversa di Catalano mentre al 12’ arriva il pari del Santa Maria con un colpo di testa di Johnson, servito da Catalano, che anticipa Valenti (1-1). Al 20’ Johnson non riesce ad impattare di testa a due passi dalla porta difesa da Valenti e al 26’ chance per il Santa Maria con un colpo di testa di Coulibaly su calcio d’angolo di Catalano, i guantoni del portiere salvano il Licata.

Il Licata però passa in vantaggio, al 32′, con Rotulo: al termine di un’azione prolungata si ritrova il pallone sui piedi e batte Cannizzaro (2-1). I siciliani, al 35′, restano in inferiorità numerica per il doppio giallo a Rotulo, ammonito in occasione del gol per essersi tolto la maglia e per una simulazione in area di rigore in una successiva azione. Al 42’ rete del possibile pari annullata a Tandara per fuorigioco e al 47’ un tiro di Frisenna viene parato da Cannizzaro. Al 50’ fallo su Johnson nell’area del Licata con Tandara a realizzare dagli undici metri la rete del defintivo pari.

Il tabellino

Licata: Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando; Pino, Rotulo, Frisenna, Cappello, Cristiano (22’ st Pedalino); Saito (36’ st Garau), Minacori (39’ st Ouattara). A disp.: Sionko, Cusati, Ficarra, Asata, Puccio, Talarico. All.: Romano.

Polisportiva Santa Maria: Cannizzaro; Coulibaly, Campanella (45’ st Diop), Ferrigno (36’ st Di Cristina); Mancini, Pane (12’ pt Ventura), Maio, Ielo (1’ st Johnson); De Marco (40 ‘st Azindow), Tandara, Catalano. A disp.: Fezza, D’auria, De Leonardis, Gaeta. All.: Di Gaetano

Arbitro: Daniele Orazietti di Nichelino (Gigliotti-Graziano)

Marcatori: 2’ pt Vitolo (L) su rig., 12 st Johnson (SM), 32’ st Rotulo (L), 53’ st Tandara (SM) su rig.

Note: espulso al 35’ st per doppia ammonizione Rotulo (L). Ammoniti Johnson (SM), Ferrigno (SM), Frisenna (L), Cappello (L). Angoli: 4 a 7. Recupero: 4’ pt e 6’ st