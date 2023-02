“L’evoluzione Paralimpica”: giornata di confronto per gli studenti della Rossi Vairo

Si è tenuta, ieri mattina, 2 febbraio, presso la nuova sala teatrale dell’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo, la presentazione del concorso “L’evoluzione Paralimpica “Da Maglio ad oggi”. Antonio Maglio è stato il padre del movimento paralimpico italiano e il promotore delle prime Paralimpiadi, che ebbero luogo per la prima volta a Roma nel 1960.

Il concorso

Il concorso in oggetto è riservato alle sole classi terze dell’Istituto ed ha in palio 6 borse di studio dal valore di 150 euro ognuna assegnate ai primi tre migliori temi e disegni classificati.

Gli elaborati, concernenti la disabilità, lo sport, il valore dello sport paraolimpico, saranno presentati in un convegno sull’argomento che si terrà nel mese di maggio dalla Sig.ra Maria Stella, moglie del Dott. Maglio.

In occasione della presentazione del concorso, è intervenuto il presidente FIPIC Fernando Zappile che ha raccontato il percorso che è stato fatto nella storia a favore dello sport come occasione possibile per giovani atleti con disabilità.

Il confronto con gli studenti

Agli studenti è stato spiegato l’enorme valore che ha lo sport nella sua funzione riabilitativa motoria e psico-fisica.

Il presidente Zappile, dopo aver raccontato la storia della sua vita da disabile e sportivo, si è espresso con entusiasmo alla presenza degli studenti: “Ringrazio sentitamente la signora Maria Stella Calà Maglio, per un’iniziativa che sono convinto potrà fare la differenza. E il ringraziamento si estende ovviamente all’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo, ai professori e ai ragazzi che abbiamo incontrato questa mattina. È da loro che dobbiamo partire per costruire il nostro futuro”

L’Istituto Gino Rossi Vairo, coordinato dal Dirigente scolastico Bruno Bonfrisco, conferma ancora una volta la capacità di essere luogo di elezione per la conoscenza e la sensibilizzazione degli studenti su temi di forte interesse generale.