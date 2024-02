L’esempio virtuoso della Biblioteca Comunale di Polla | VIDEO

E’ un bilancio più che positivo quello tracciato, dal Comune di Polla, in merito alle attività proposte nei locali della Biblioteca Comunale del paese.

La rinascita della biblioteca

Sono oltre 5500 gli ingressi registrati nel 2023, 500 nuovi libri acquistati nel mese di Gennaio, nuovi innovativi servizi per bambini, genitori, stranieri e anziani.

Il comune guidato dal sindaco Massimo Loviso, parla di una vera e propria rinascita della biblioteca comunale, divenuto ormai un luogo di cultura sì, ma anche dove è possibile incontrarsi, socializzare, dialogare, fare tante attività e studiare

Le dichiarazioni

“Grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale e al forte impegno delle operatrici e agli operatori addetti alla gestione della biblioteca, i numeri della Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio” sono davvero incoraggianti”.

La biblioteca

La Biblioteca è percepita sempre più come un luogo dove trascorrere del tempo e dove incontrarsi. Tanto che nel 2023, sono stati 5513 gli ingressi registrati, cioè il numero di presenze accumulate in un anno intero. Le motivazioni non solo dunque legate al solo prestito o allo studio.

La Biblioteca offre quotidianamente servizi di supporto scolastico a bambini e ragazzi. Regolarmente, inoltre, si svolgono corsi di vario tipo per diverse categorie di utenze. Tra i recenti, ricordiamo il corso di italiano per stranieri.

Ma c’è di più, la Biblioteca, oltre ad avere uno spazio riservato all’Università della Terza età che si riunisce ogni lunedì pomeriggio, un altro spazio destinato ai ragazzi del Forum dei Giovani di Polla ed ancora, da un mese è attivo uno Spazio Genitori-Bambini per favorire l’incontro tra le famiglie e i bambini da 0 a 4 anni.

Tra i nuovi libri acquistati dall’amministrazione comunale di Polla, grazie ad un finanziamento ministeriale, di 500 volumi ben 260 sono fumetti e anche diversi libri di recente pubblicazione.