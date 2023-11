L’escursionista Sara Bonfanti inaugura ciclo di incontri promossi dall’Associazione “FiloXenia”

L’Associazione presenta, con il patrocinio della Sottosezione CAI Montano Antilia, la prima di tante serate-convegno dedicate alle immagini, ai personaggi, ai sapori e alla cultura dei piccoli borghi del Parco Nazionale del Cilento dal titolo “Escursionismo, turismo religioso e ricettività nel territorio del Parco Nazionale del Cilento ,Vallo di Diano e Alburni.”

Chi è Sara Bonfanti

Sara Bonfanti, dopo aver percorso in solitaria il Cammino di Santiago e la Via Francigena, scopre per caso il Sentiero Italia CAI.

Da subito se ne innamora, e dopo anni di raccolta informazioni, studio e pianificazione del percorso, decide di farsi un grande regalo per i suoi 40 anni. Così, nel maggio del 2022, imbraccia lo zaino, carico di tutto punto per essere autonoma il più possibile e si lancia in questa avventura: 7 mesi intensi, carichi di incontri, bellezza, imprevisti, tanta fatica ma ancor più gioia e profonda gratitudine che derivano dalla “fortuna” e dalla possibilità di realizzare un sogno corteggiato per lungo tempo.

La trekker presenterà la sua avventura sul Sentiero Italia CAI confrontandosi con altri attori di spessore partecipi al Convegno analizzando vari temi :

-destagionalizzazione

-offerta plurigiornaliera

-turismo religioso

-rete territoriale

-segmentazione dell’offerta

-servizio pubblico locale nei piccoli borghi cilentani.

Gli interventi

Prenderanno la parola: S.E. Vincenzo Calvosa Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, il Sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli, il Presidente del Parco Giuseppe Coccorullo, Il Presidente del Gal Casacastra Pietro Forte, il Presidente della Confesercenti Provinciale di Salerno Raffaele Esposito, il Consigliere Provinciale delegato al Turismo Pasquale Sorrentino e i rispettivi Presidenti delle Associazioni organizzatrici.

Modererà l’incontro Andrea Scagano Referente Nazionale del Gruppo di Lavoro Giovani del CAI Club Alpino Italiano.