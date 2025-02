Legge sulla disabilità, incontro ad Eboli

Martedì 25 febbraio, alle ore 16.30, presso la Sala Ex Chiesa San Lorenzo del Comune di Eboli, in Via San Lorenzo (in prossimità di Piazza San Francesco – Museo Archeologico), Incontro di Studio sul tema: “Nuove prospettive per il progetto di Vita Individuale, personalizzato e partecipato”, per discutere del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di attuazione della legge delega sulla disabilità n. 227/2021, legge di riforma, propedeutica all’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La normativa

Il Decreto riscrive le definizioni, i criteri e le modalità di accertamento delle condizioni di disabilità, con l’obiettivo di valorizzare le persone con disabilità e semplificare l’accesso ai servizi; introduce il procedimento per la valutazione di base e affida in via esclusiva all’INPS, con le Unità di Valutazione Multidimensionali, l’elaborazione del Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e la definizione del budget, modificando in modo sostanziale la Legge 104/92.

Il ruolo della Provincia

La provincia di Salerno rientra tra quelle individuate per l’avvio di una fase di sperimentazione, prorogata al 31 dicembre 2026 e partita in questi primi giorni del 2025, interessando e modificando di fatto le attività dei Piani di Zona e dei Distretti Sanitari.

Saranno presenti all’incontro il Angelo Cerracchio, componente esperto dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, che ha contribuito alla stesura del decreto L.gsv 62/2024 ed il Domenico Della Porta che ha lavorato sull’Accomodamento Ragionevole ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.