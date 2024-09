L’Ebolitana non sa più vincere: l’Apice si impone 2 a 0

Termina con una sconfitta, la trasferta beneventana per l’Ebolitana. Seconda consecutiva. Domenica in casa il derby con la Battipagliese.

La cronaca della gara

Subito pericolosa la formazione di mister De Cesare, che trova la rete di Tedesco dopo un minuto su assist di Evacuo. Ma Antonuccio annulla per fuorigioco. Il match si sblocca al settimo, Apice in vantaggio con Perlingieri, imbeccato da Cozzolino: tiro rasoterra che si insacca alle spalle di Tesoniero.

Sfiora il pareggio l’Ebolitana con Tedesco di testa, su assist di Corsaro. Bravo Guerra a tuffarsi e parare. Dopo venti minuti punizione insidiosa di Colarusso, ma Tesoniero respinge con i pugni. Bel colpo di testa di Evacuo, al 25 esimo, ma la sfera sorvola la tesversa.

Al 45esimo Perlingieri in rovesciata mette a lato. Dopo quattro minuti di recupero termina il primo tempo.

La ripresa vede protagonista Pesce che al secondo di gioco, dalla distanza, mette in ansia Guerra: palla deviata in angolo. Al quarto diagonale a fil di palo di Tedesco, che sfiora il pareggio per l’Ebolitana. Raddoppio dell’Apice dopo 12 minuti del secondo tempo: Perlingieri al volo nell’area piccola, trafigge Tesoniero.

Al ventesimo Pesce viene steso in area, ma il penalty non viene concesso da Antonuccio. Prova a reagire l’Ebolitana al 36 esimo: punizione di Tedesco di pochissimo a lato, sulla sinistra di Guerra. Risponde l’Apice dopo 40esimo di gioco, con una sberla dal limite di Evangelista, che termina alta sulla traversa. Triplice fischio dopo quattro di recupero.

Tabellino

USD Apice

Guerra,Acka,Pulcinaro,Pengue (25 pt Sanginario),Mercaldo, Colarusso, Perlingieri(37 st Urciuoli),Mincione,Cozzolino (41 st Mancini), Evangelista ( 48 st Vernacchio),Cagnale (45 st Montenigro).

A disposizione:

Castellano,Urciuoli,Vernacchio,Ciampi,D’agostino, Sellitto, Mancini, Montenigro,Sanginario.

Allenatore: Francesco Messina

Ebolitana calcio 1925

Tesoniero,Fernando(1 st Santonicola),Giobbe (1 st Falivene),Pesce(23 st ,Giordano,Altamura (29 st Campione), Corsaro,Monaco( 15 st Cirasuolo),Evacuo,Tedesco,Garofalo. A disposizione:

Orlandi,Cirasuolo, Valentino, Campione, Fortunato,Lembo,Santonicola,Falivene,Redina.

Allenatore: Ciro De Cesare