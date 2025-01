L’Ebolitana espugna il campo della Calpazio

Vittoria fondamentale per l’Ebolitana che supera in trasferta la Calpazio e si posiziona in una zona più tranquilla di classifica. Al Dirceu adesso due partite in casa, per lasciare definitivamente i play out.

La cronaca

Subito in vantaggio l’Ebolitana. Dopo nove minuti, Corsaro serve in area Giorgio che dribbla un avversario e con un preciso diagonale, trafigge Tesoniero.

Altra doppia occasione per la formazione di Liquidato, al quindicesimo. Scambio Corsaro per Altamura che entra in area e tira, ma Tesoniero devia, sulla respinta Thiam trova ancora il portiere di casa bravo a mettere in angolo. Pareggio su punizione di Imparato per la Calpazio, dopo 34°di gioco.

Sette minuti dopo ci prova Botta dalla distanza, para senza problemi Orlandi. Telefonata di Giorgio sessanta secondi dopo, con Tesoniero che blocca. Un minuto di recupero e squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia con l’espulsione di Botta, rosso diretto. Calpazio in dieci. Clamorosa traversa di Giorgio dopo sedici minuti. L’attaccante supera il portiere e colpisce una clamorosa traversa.

Vantaggio dell’Ebolitana dopo ventuno minuti. Incornata vincente di Costantino che mette alle spalle di Tesoniero. Esplode il settore ospiti con una nutrita rappresentanza di tifosi.

Conclusione dai 25 metri di Monaco dopo trentotto miniti: palla a lato sulla sinistra di Tesoniero. Dopo quattro di recupero, triplice fischio finale. Vittoria importantissima per l’Ebolitana, che si tira fuori dai play out e adesso ha due gare consecutive in casa.