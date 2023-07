Le valdianesi “Napò” e “Grotticelle” conquistano la critica del Festival Paestum Pizza Fest

Tre giorni dedicati alla pizza, ma anche alla musica e allo spettacolo. Buona la prima per il Festival “Paestum Pizza Fest” al Next, ex tabacchificio Saim , di Capaccio Paestum.

La regina indiscussa dell’evento è stata la Pizza con tutti i suoi più antichi segreti mescolati con l’innovazione e la rivisitazione dei Maestri pizzaioli.

Le dichiarazioni

“Il Next si è preparato ad accogliere, pertanto, un altro grande evento, confermandosi polo fieristico di riferimento regionale” ha dichiarato il Sindaco e Presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri.

Riconoscimenti per le pizzerie valdianesi

Tra le 24 pizzerie in gara anche le rinomate pizzerie del Vallo di Diano: “Napò sushi e pizza” di Teggiano e le “Grotticelle” di Caggiano.

La pizzeria “Napò sushi e pizza” ha conquistato il premio della critica popolare con le tre pizze presentate: la Margherita, la Marinara e la Nerano. Grande soddisfazione per i giovani e lungimiranti proprietari, Giosi Caggiano e Fabio Curcio insieme ai talentuosi maestri pizzaioli Aniello Mele e Giuseppe Cupersito.

La pizzeria le “Grotticelle” di Caggiano hanno conquistato il premio della critica. Angelo Rumolo, proprietario di uno dei locali più prestigiosi della zona del Tanagro e del Vallo di Diano, ha presentato una focaccia farcita con mortadella e una focaccia special edition farcita con salumi della macelleria Marcigliano di Postiglione.