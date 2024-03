“Le Uova dell’Amicizia”, successo per l’iniziativa solidale ad Agropoli

Grande successo per l'iniziativa benefica promossa dalla Polisportiva Basket Agropoli “Acquista le uova dell'amicizia”, la società dei delfini si è proposta di sostenere i piccoli guerrieri e le loro famiglie per la ricerca delle malattie pediatriche rare.

L'iniziativa

Tutta la squadra è scesa in Piazza Vittorio Veneto per la promozione dell'iniziativa, tante le adesioni e le offerte raccolte che verranno destinate all'ospedale “Santobono Pausillipon”.

Soddisfazione degli organizzatori

Grande soddisfazione da parte di tutta la dirigenza per la buona riuscita dell'iniziativa. Il ricavato verrà mostrato nella prima partita ufficiale che si terrà al “Pala Di Concilio” per poi essere devoluto totalmente in beneficenza.

Altra iniziativa lodevole per una società sempre vicina ai movimenti finalizzati al sociale.