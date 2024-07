Le tre località più belle del Sud da visitare noleggiando un’auto

Viaggiare attraverso il sud Italia offre un’esperienza indimenticabile, ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Noleggiare un’auto è il modo ideale per esplorare a fondo queste magnifiche località, avendo la massima libertà di movimento.

Ecco tre delle località tra le più affascinanti da visitare.

Costiera Amalfitana: un gioiello della Campania

La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni più iconiche e spettacolari del sud Italia. Con le sue strade tortuose che si snodano lungo scogliere a picco sul mare, offre panorami indimenticabili ad ogni curva. Le città principali, come Amalfi, Positano e Ravello, sono piene di fascino e storia.

Amalfi, con la sua celebre cattedrale e il chiostro del Paradiso antico cimitero dei nobili, è un luogo ricco di cultura e storia.

Positano, con le sue case color pastello che scendono verso il mare, è perfetta per una passeggiata romantica di una coppia

Ravello, invece, è famosa per le sue ville storiche e i giardini incantevoli, come quelli di Villa Rufolo e Villa Cimbrone.

Rispetto al noleggio un consiglio importante è di scegliere un’auto di dimensioni compatte, dato che le strade della Costiera Amalfitana sono strette e spesso trafficate. Inoltre, parcheggiare può essere una sfida, quindi un’auto più piccola sarà più facile da manovrare e da parcheggiare.

Sicilia: terra di cultura e meraviglie naturali

La Sicilia è una regione che offre una combinazione unica di storia antica, architettura straordinaria e bellezze naturali. Noleggiare un’auto in Sicilia consente di esplorare luoghi affascinanti come Palermo, Siracusa, e la Valle dei Templiad Agrigento.

Palermo, capoluogo dell’isola, è un crogiolo di culture con i suoi mercati vivaci, le chiese barocche e i palazzi normanni.

Siracusa, con il suo centro storico sull’isola di Ortigia, offre una magnifica collezione di rovine greche e romane. La Valle dei Templi ad Agrigento è un sito archeologico di straordinaria importanza, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO già nel 1997, famosa per i templi dorici, templiche rappresentano una delle testimonianze più impattanti dell’eredità della Magna Grecia in Sicilia.

Quando si pianifica un itinerario in Sicilia, è utile calcolare bene i tempi di percorrenza considerando di includere delle pause per godere al meglio di panorami lungo il percorso.

Puglia: Tra borghi storici e spiagge da sogno

La Puglia, con i suoi borghi pittoreschi e le spiagge cristalline, è una delle regioni più affascinanti del sud Italia. Lecce, Alberobello e Polignano a Mare sono solo alcune delle mete imperdibili.

Lecce, conosciuta come la “Firenze del Sud”, è famosa per la sua architettura barocca e i magnifici edifici in pietra leccese, oltre che per delle località vicine come Gallipoli metà di turisti italiani e stranieri e famosa per la movida e le bellissime spiagge di sabbia fine.

Un suggerimento utile è quello di esplorare varie aree caratteristiche della Puglia, come il Gargano e il Salento,dove poter scoprire spiagge incontaminate e borghi autentici, sempre assicurandosi di avere un GPS o una mappa dettagliata, poiché alcune strade rurali potrebbero non essere ben segnalate.

Documenti che servono per il noleggio

Per noleggiare un’auto in Italia, è essenziale avere la documentazione corretta. Ecco un elenco dettagliato di ciò che ti serve:

1. Patente di guida nazionale: Deve essere valida e leggibile ed è valida per i cittadini comunitari

2. Patente internazionale di guida: AI cittadini non europei potrebbe essere richiesta patente internazionale di guida, oltre a quella nazionale. Questa cosa vale anche per gli europei che vanno fuori: per esempio molti richiedono la patente internazionale Arabia Saudita per poter guidare in questo paese all’avanguardia dal punto di vista commerciale.

3. Carta d’identità o passaporto: Documento necessario per identificarsi presso l’agenzia di noleggio.

4. Carta di credito: Intestata al conducente principale, necessaria per il deposito cauzionale e il pagamento del noleggio. Alcune compagnie accettano anche altre forme di pagamento. ma è sempre meglio verificare in anticipo.

5. Requisiti burocratici: Per la maggior parte delle agenzie l’età minima per noleggiare una macchina è 21 anni, con una patente di guida valida almeno da un anno.

In conclusione, noleggiare un’auto per esplorare le bellezze del sud Italia è un’esperienza altamente raccomandata. Le strade panoramiche della Costiera Amalfitana, i siti storici della Sicilia e le incantevoli spiagge della Puglia sono solo alcune delle meraviglie che ci attendono.