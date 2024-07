Le isole del Golfo di Napol: perle di natura e cultura tutte da scoprire

abbraccia isole ricche di storia e fascino. I luoghi da scoprire sono davvero tanti: dalla visita dell’isoletta più glam, Capri, con i suoi spettacolari Faraglioni e le boutique eleganti, per arrivare alle acque termali di Ischia, conosciuta come “l’isola della salute”, e infine a Procida, capitale della Cultura 2023, con le sue casette color pastello e l’atmosfera autentica che sembra sospesa nel tempo.

Ogni isola, ogni meta del golfo racconta una storia unica, fatta di tradizioni secolari, paesaggi mozzafiato e una cucina irresistibile. In questo articolo, vi accompagneremo in un viaggio tra i migliori itinerari di queste perle del Mediterraneo, svelando i segreti e le meraviglie che le rendono mete indimenticabili.

Si tratta di destinazioni facilmente raggiungibili grazie ai traghetti in partenza dal Cilento, prenotabili su siti come www.traghettiper-isole-golfo-napoli.it che permettono di muoversi in anticipo e programmare la vacanza nei minimi dettagli

Capri

Un giro del Golfo non può prescindere dalla sosta a Capri, l’isola azzurra dove natura e mondanità si incontrano in un’atmosfera incantata da “dolce vita”. A pochi chilometri dalla costa di Napoli, è famosa per gli spettacolari Faraglioni,formazioni rocciose che emergono dal mare e si possono vedere da vicino con un giro in barca.

Capri è anche molto altro: shopping in boutique esclusive, ristoranti lussuosi, panorami magnifici, attrazioni naturalistiche come la Grotta Azzurra e il Sentiero dei Fortini, un bellissimo percorso panoramico immerso nelle varietà della flora mediterranea.

Procida

Selezionata come Capitale italiana della Cultura nel 2022, è un’isola colorata, culturalmente vivace e con un’atmosfera incantata. Le vie centrali presentano una scacchiera di stretti vicoli dove si respira un’atmosfera d’altri tempi, tranquilla e autentica. Procida è il luogo ideale per chi cerca una fuga dal turismo di massa, anche se negli ultimi tempi è molto più frequentata.

L’isola è famosa anche per aver fatto da location a film come Il Postino e Il talento di Mr. Ripley, che ne hanno immortalato la bellezza e il fascino senza tempo. Tra le sue spiagge più amate, la spiaggia del Pozzo Vecchio e la spiaggia della Chiaiolella, meta ambita delle giornate estive.

Ischia

È l’isola più grande dell’Arcipelago Campano e risulta rinomata per i suoi centri di cure termali. Divisa tra diversi paesi e paesini, presenta spiagge spettacolari e piccoli centri tra cui l’incantevole Sant’Angelo o Ischia Porto, concentrato di movida, ristoranti e locali serali e notturni.

Tra i parchi termali segnaliamo i Giardini di Poseidon a Forio, il parco Negombo di Lacco Ameno, le terme di Cavascura ai Maronti. Da non perdere per un giro turistico anche il Castello Aragonese, che si trova a Ischia Porto e fu costruito nel lontano 474 a.C.

Le isole del Golfo di Napoli offrono un’esperienza unica, combinando storia, cultura e bellezze naturali. Che si tratti di un breve soggiorno o di una vacanza prolungata, Capri, Ischia e Procida sapranno affascinare con i loro scorci e i bellissimi colori. Non resta che preparare le valigie, prenotare il traghetto e partire alla scoperta di queste meravigliose destinazioni.