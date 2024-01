Lavori sulle strade provinciale: operai anche sulla SS18 tra Ceraso e Cuccaro Vetere

La Provincia di Salerno prosegue gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale su tutto il territorio. In particolare sulla SP 185 nei comuni di Scafati, Angri e San Marzano sul Sarno è stato realizzato e sarà aperto al transito veicolare un tratto stradale lungo circa 300 m. Mentre sulla SR ex SS 18 sono in corso lavori nel tratto fra Ceraso e Cuccaro Vetere, utilizzato come variante a seguito della chiusura precauzionale al traffico del viadotto Acquarulo, della SP 430 per Vallo della Lucania, svincolo Massicelle.

La soddisfazione del presidente Alfieri

“Le attività di messa in sicurezza – dichiara il Presidente Franco Alfieri – proseguono da nord a sud, d’intesa con il Consigliere provinciale delegato alla viabilità Vincenzo Speranza. Nell’ambito dei lavori della strada alternativa alla SS 18 nell’agro nocerino è in corso un intervento migliorativo che vede la realizzazione ex novo di un tratto di strada in cui è posizionato un ponte che attraversa il torrente Sguazzatorio. Il ponte è costituito da una sola campata con luce 18 m. circa ed ha larghezza atta a contenere due corsie di 3.50 m e relative banchine di 1.25 m ciascuna“.

Gli interventi in Cilento

“Invece per la variante del viadotto Acquarulo stiamo lavorando al consolidamento della sovrastruttura stradale e al rifacimento della segnaletica orizzontale. Abbiamo ritenuto prioritario mettere in sicurezza l’area che soprattutto nelle ore notturne può diventare pericolosa. La Provincia continua a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità“. Così il presidente Alfieri.