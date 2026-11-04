Lavori sul Raccordo Avellino-Salerno: nuovo asfalto a Fisciano

Sono in corso i lavori di rifacimento dell’asfalto lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, precisamente al chilometro 8,870 nel territorio comunale di Fisciano, lungo la carreggiata in direzione Salerno. Gli interventi fanno parte di un piano di manutenzione straordinaria dal valore complessivo di 3,5 milioni di euro, un investimento che ha già interessato diversi tratti della Tangenziale di Salerno per migliorare la fluidità della circolazione e gli standard di sicurezza dell’arteria stradale.

Il calendario dei cantieri tra sospensioni e chiusura dei lavori

Le operazioni di pavimentazione attualmente attive subiranno una temporanea battuta d’arresto a partire da venerdì 6 novembre, per poi riprendere regolarmente entro la fine del mese. La pianificazione dei cantieri ha seguito una tempistica precisa: avviati nel corso della scorsa primavera, i lavori erano stati preventivamente sospesi durante i mesi estivi per non intralciare i flussi di traffico legati all’esodo e alle vacanze. L’obiettivo indicato dalle strutture operative è quello di completare l’intero programma di restyling prima dell’inizio delle festività natalizie.

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Impatto sulla viabilità e benefici per la sicurezza stradale

La posa del nuovo manto stradale rappresenta un tassello fondamentale per garantire la tenuta e la regolarità della carreggiata su un’infrastruttura considerata strategica per i collegamenti dell’intera regione Campania. Il Raccordo Avellino-Salerno costituisce infatti un nodo viario primario per la mobilità locale e per l’interconnessione con la rete autostradale adiacente. Il completamento dell’opera consentirà di innalzare sensibilmente i livelli di sicurezza per gli automobilisti e di ottimizzare i tempi di percorrenza lungo l’intero tracciato.