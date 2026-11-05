Lavori Alta Velocità e cantiere provinciale: chiusa la SS691 “Fondo Valle Sele” tra Contursi Est per Oliveto Citra

A partire dalle ore 7:30 di domani, venerdì 6 novembre, la strada statale 691 “Fondo Valle Sele” sarà interamente chiusa al transito in entrambe le direzioni nel territorio comunale di Contursi Terme, in provincia di Salerno. Il provvedimento di blocco della circolazione rimarrà in vigore fino alle ore 17:30 di lunedì 16 novembre e interesserà il tratto compreso tra il km 0,270 e il km 6,500, ossia la tratta inclusa tra lo svincolo di Contursi Terme Ovest e lo svincolo di Contursi Est per Oliveto Citra.

Le ragioni del blocco: lo scavo del tunnel AV e i cantieri provinciali

La chiusura temporanea dell’arteria stradale si rende necessaria per consentire il progresso dei lavori legati alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. In questa specifica fase di cantiere, le lavorazioni prevedono il sottoattraversamento del viadotto “Laurini” della SS691 mediante l’utilizzo di una talpa meccanica per lo scavo in sotterraneo.

Potrebbero interessarti anche:

Contestualmente, nello stesso intervallo temporale, la Provincia di Salerno eseguirà interventi di propria competenza per la costruzione di un nuovo svincolo lungo la strada provinciale, le cui lavorazioni risultano interferire con la viabilità ordinaria della statale.

Percorsi alternativi e viabilità deviata sulla SP 429

Per ridurre al minimo gli Intoppi alla circolazione stradale e garantire i collegamenti territoriali durante i dieci giorni di stop, è stato predisposto un piano di viabilità alternativa. Tutti i veicoli diretti verso Lioni o verso l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” dovranno deviare il proprio percorso lungo la strada provinciale 429 (SP 429). Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto di possibili rallentamenti lungo il tracciato secondario.