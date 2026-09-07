Lavori al nuovo hub di Pompei: modifiche e bus sostitutivi per i treni nei weekend

I collegamenti ferroviari in Campania subiranno significative modifiche e cancellazioni durante tre distinti fine settimana compresi tra settembre e ottobre. Gli interventi di manutenzione straordinaria, propedeutici alla realizzazione del nuovo hub ferroviario di Pompei, comporteranno rimodulazioni sia per la lunga percorrenza sia per il trasporto regionale. Le giornate interessate dai cantieri saranno i weekend del 12-13 settembre, 26-27 settembre e 10-11 ottobre.

Impatto sulla lunga percorrenza e servizio FrecciaLink

I disagi riguarderanno in modo diretto alcuni collegamenti ad alta velocita. Nello specifico, i treni Frecciarossa 9693 (Roma Termini – Napoli – Pompei) e Frecciarossa 9568 (Pompei – Napoli – Firenze Santa Maria Novella) saranno cancellati nella tratta compresa tra Napoli e Pompei nelle giornate di domenica 13 settembre, 27 settembre e 11 ottobre.

Per garantire la continuita del viaggio, Trenitalia ha predisposto un collegamento integrato FrecciaLink operativo tra la stazione di Napoli Afragola e Pompei Scavi, fruibile in entrambe le direzioni. I posti su questo servizio navetta sono acquistabili esclusivamente in combinazione con il biglietto della freccia.

Rimodulazione dei treni regionali e percorsi sostitutivi

Importanti variazioni interesseranno anche i pendolari e i visitatori che usufruiscono del servizio Regionale. Tutti i treni della relazione Napoli Campi Flegrei – Salerno attesteranno la propria partenza o arrivo alla stazione di Torre Annunziata Centrale. Inoltre, le corse della tratta Napoli Centrale – Salerno – Sapri saranno soggette a deviazioni o modifiche d’orario.

Per garantire la mobilita nei tratti interrotti, e stato attivato un servizio con autobus sostitutivi che coprira le seguenti tratte:

Napoli Centrale – Nocera Inferiore

Torre Annunziata Centrale – Nocera Inferiore

Torre Annunziata Centrale – Salerno

Condizioni di viaggio e limitazioni sui bus

L’utilizzo dei bus sostitutivi comporta alcune limitazioni pratiche da tenere in considerazione durante la pianificazione del viaggio. I tempi di percorrenza degli autobus potranno subire aumenti in base alle condizioni del traffico stradale, mentre la capacita totale dei posti a bordo risultera inferiore rispetto allo standard dei convogli ferroviari.

A bordo dei pullman non sara consentito il trasporto di biciclette e non sara ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida per persone con disabilita. I sistemi di informazione e i canali di vendita di Trenitalia sono gia aggiornati con le nuove disposizioni.