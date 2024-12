Laurito: la palestra comunale al servizio della comunità

La palestra comunale di Laurito al servizio della comunità. Il Comune retto dal sindaco Vincenzo Speranza ha fatto sapere che i cittadini potranno utilizzare gratuitamente la palestra comunale e le attrezzature in dotazione per lo svolgimento di attività sportiva/allenamento, previa domanda da presentare all’ufficio corredata da idoneo certificato medico.

Gli obiettivi

L’Amministrazione Comunale intende sostenere il sistema sportivo locale e le attività ricreative e sociali come strumenti di promozione della persona e di crescita civile della cittadinanza, principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi e ricreativi. «I servizi sportivi costituiscono infatti articolazione di servizi sociali resi ai cittadini, integranti quelli relativi all’istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio sanitari e alla politica ambientale del territorio, inoltre valorizzano l’attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti promozione sportiva, delle società sportive e delle altre associazioni», spiegano da palazzo di città.

Attualmente, la palestra è concessa in uso ad una sola associazione in giorni e orari limitati, come convenzionalmente determinati, e parte dei giorni della settimana la palestra risulta inutilizzata. L’Ente ha deciso così di consentire, temporaneamente, nelle more dell’approvazione delle tariffe da determinare nel 2025, l’uso gratuito della palestra e delle attrezzature in dotazione, compatibilmente con l’utilizzo della stessa da parte dell’associazione comodataria, a tutti i cittadini di Laurito che ne facciano richiesta previa esibizione di idoneo certificato medico.