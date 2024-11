Laurino: l’ufficio postale di Villa Littorio potrebbe riaprire presto

L’Ufficio Postale di Villa Littorio, frazione di Laurino, è chiuso da circa un anno e, in questi mesi, si sono susseguiti i solleciti dei cittadini e dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Romano Gregorio, affinché Poste Italiane provvedesse alla riapertura dello sportello indispensabile per i cittadini, soprattutto per gli anziani, che vivono nella frazione e attualmente costretti a spostarsi con i mezzi pubblici o a farsi accompagnare nei comuni limitrofi per ritirare la pensione e per svolgere tutte le altre operazioni postali.

La scelta di chiudere l’Ufficio Postale di Villa Littorio sarebbe stata motivata da un problema ai locali. Un problema, stando ai rilievi tecnici eseguiti, facilmente risolvibile tanto che la questione potrebbe essere presto risolta: attualmente ci sono dei lavori in corso e l’incontro svoltosi, nei giorni scorsi, tra il sindaco Romano Gregorio, il portavoce dei cittadini, il signor Antonio Nese, attivissimo sulla questione, e un referente della sede di riferimento sita a Sala Consilina, avrebbe fatto ben sperare: l’Ufficio Postale di Villa Littorio, dopo i lavori che termineranno a breve, potrebbe riaprire. A confermarlo anche il sindaco Gregorio. Ai microfoni di InfoCilento il signor Nese ha fatto il punto della situazione.