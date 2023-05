L’attrice Pia Lanciotti, la Wanda Di Salvo della serie “Mare Fuori”, all’Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento

Sabato 20 maggio, un importante evento si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ancel Keys di Castelnuovo Cilento. Gli studenti avranno l’opportunità di incontrare e ascoltare l’attrice Pia Lanciotti, nota per il suo ruolo di Wanda Di Salvo nella popolare serie televisiva “Mare Fuori”, che ha riscosso grande successo.

L’iniziativa

L’incontro, organizzato con cura e attenzione, affronterà una serie di temi significativi che riguardano la società contemporanea. Uno degli argomenti centrali sarà la condizione delle carceri minorili, un problema che richiede una riflessione approfondita e un’azione concreta per garantire un futuro migliore ai giovani detenuti.

Ecco il focus dell’incontro

La criminalità organizzata sarà un altro argomento di discussione. Sarà interessante ascoltare le opinioni degli esperti presenti, tra cui la dirigente scolastica Maria Masella, il direttore della casa circondariale di Vallo della Lucania Caterina Sergio, il sindaco di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida e i rappresentanti dell’arma dei carabinieri. Questi relatori forniranno un’importante prospettiva sui pericoli della criminalità organizzata e sulle strategie per contrastarla.

Durante l’incontro, si parlerà anche di temi come il riscatto, il perdono e l’amore come arma per combattere la violenza. Saranno affrontati il problema del bullismo e la segregazione sociale, due questioni che purtroppo affliggono ancora molte comunità.

L’appuntamento

L’evento avrà inizio alle ore 10:00 e rappresenterà un’occasione unica per inculcare nei giovani valori fondamentali come la legalità, l’amore verso il prossimo e il rispetto di sé stessi e degli altri. Sarà un momento di riflessione e condivisione, dove gli studenti potranno apprendere da esperti e professionisti che operano quotidianamente per migliorare la società.

L’intervento incisivo dell’attrice Pia Lanciotti

La presenza di Pia Lanciotti, che ha interpretato un ruolo significativo nella serie televisiva “Mare Fuori”, renderà l’evento ancora più stimolante per i giovani presenti. L’attrice condividerà la sua esperienza sul set e parlerà dell’importanza di utilizzare la recitazione come mezzo per veicolare messaggi positivi e per sensibilizzare il pubblico su temi sociali rilevanti.

L’Istituto d’Istruzione Superiore Ancel Keys di Castelnuovo Cilento merita un plauso per l’organizzazione di un evento così significativo e istruttivo. Grazie a iniziative di questo tipo, i giovani avranno l’opportunità di crescere consapevoli dei problemi che li circondano e saranno incoraggiati a diventare cittadini responsabili e attivi nella costruzione di una società migliore.