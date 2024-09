L’Atletico Agropoli Cilento vince la sua prima gara stagionale. Battuta la Poseidon

Successo per l’Atletico Agropoli Cilento che supera nella Coppa Campania la Poseidon con un pirotecnico 2-3.

La gara

Allo Stadio “Mario Vecchio” di Capaccio si sfidano due delle protagoniste del prossimo campionato di Prima Categoria Girone H; la partita comincia con l’Atletico Agropoli Cilento che passa subito in vantaggio grazie al solito Barone, che sfrutta una palla filtrante di Di Filippo per portare in vantaggio la squadra ospite; la Poseidon sembra accusare il colpo e dopo qualche minuto arriva lo 0-2 grazie all’ex di giornata Scarpa, abile a depositare in rete un bel passaggio del proprio compagno di squadra.

La Poseidon si riversa in avanti e accorcia le distanze con una bella azione personale di Forlano che riporta in partita i granata.

La squadra di casa continua a spingere e trova il pari sugli sviluppi di corner, la palla prima batte sulla traversa e poi Simi è il più lesto a depositare in rete per il 2-2.

La prima frazione termina sul risultato di parità.

Nella ripresa l’Atletico Agropoli Cilento riparte come aveva iniziato il primo tempo e trova la rete del definitivo sorpasso grazie a Barone che sfrutta una disattenzione del portiere di casa e da vero rapace d’area di rigore sigla il 2-3.

Nel corso della ripresa la Poseidon cerca di riagguantare il pari, ma con scarsi risultati; in contropiede la squadra ospite potrebbe chiudere definitivamente la partita, ma l’incontro termina con il risultato di 2-3 ed il conseguente successo dell’Atletico Agropoli Cilento.