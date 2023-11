L’Associazione “Oleum” presenta, a Morigerati, il primo Panel d’assaggio professionale dell’olio di oliva: presente anche l’assessore Nicola Caputo

Venerdì 1 dicembre alle 10.30 presso la Sala Panel Gaetano Avallone dell’Associazione Assaggiatori oli di Oliva “OLEUM”, situata a Sicilì di Morigerati (Salerno) all’interno della struttura del Centro Sociale di San Biagio, si terrà la presentazione del Panel d’assaggio Professionale, riconoscimento ottenuto con Decreto Ministeriale, e che darà il via libera all’Associazione Oleum per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Si tratta del primo esempio di Panel d’assaggio Professionale in Campania gestito da un’associazione di assaggiatori professionisti. Faranno gli onori di casa Vincenzina Prota – Sindaco di Morigerati, Domenico Cosimato– Presidente Oleum, Gianfranco De Luca – Coordinatrice Piano di zona ambito S9 Sapri, Pietro Forte – Presidente GAL Casacastra e Vincenzo Speranza – Presidente Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.

Le finalità

Sarà, inoltre, un’opportunità di dialogo e di incontro, grazie alla presenza delle Associazioni di categoria: Associazione Naz. Produttori Agricoli, Confagricoltura – Salerno, Confederazione Italia Agricoltori – Salerno, Coldiretti – Salerno, Consorzio Igp Campania, Consorzio Dop Colline Salernitane e Consorzio Dop Cilento. Avrà l’importante compito di tirare le somme conclusive della manifestazione, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo. “Tale evento darà la possibilità di introdurre il gruppo degli assaggiatori professionisti che costituiscono il panel – ha specificato Domenico Cosimato, Presidente Oleum – coordinati dal Capo Panel Dott. Agr. Vittorio De Rosa, con l’intenzione di porre l’accento sulle diverse possibilità che la presenza di un Panel può offrire a tutte le Aziende Confezionatrici e Produttrici di oli vergini di oliva sul territorio, e a tutti coloro che necessitano di uno strumento che certifichi la qualità organolettica dell’olio sottoposto a giudizio.

Le dichiarazioni

Il riconoscimento che abbiamo raggiunto – ha concluso – è solo la punta dell’iceberg dell’impegno e la passione che i membri dell’Associazione stanno mettendo in campo da tempo. ”Gli agricoltori e i produttori olivicoli sono invitati a partecipare. OLEUM – Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio d’oliva L’Associazione Assaggiatori oli di Oliva denominata “OLEUM”, è stata fondata a Castel San Professionale Internazionale Lorenzo (SA) il 23 giugno 1994.

Nei primi dieci anni di vita, l’Associazione ha svolto un intenso lavoro nella formazione degli addetti ai lavori del comparto olivicolo campano e, di concerto con il Comitato di Gestione tra le Associazioni Olivicole Salernitane (CO.GE.As.Ol.SA), nell’ambito del programma nazionale di miglioramento della qualità dell’olio di oliva (Reg. CE 528/99), ha organizzato moltissimi corsi di formazione per “Assaggiatori di olio di oliva” ai sensi del Reg. CE. 2568/91, tutti autorizzati dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.