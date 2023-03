L’associazione “La Marcialonga di Castellabate – Newcastle” presenta gli appuntamenti del 2023

L’associazione “La Marcialonga di Castellabate – Newcastle” ha organizzato per giovedì 30 marzo alle ore 18:30 una conferenza di presentazione degli appuntamenti del 2023. Tutti gli eventi sono patrocinati dal comune di Castellabate e saranno svelati durante l’incontro, che si terrà presso il salone d’onore del Castello dell’Abate. Si tratta di una location suggestiva e culturale, situata nel centro storico del borgo cilentano.

I Mercatini di Natale diventano un marchio registrato

Durante la presentazione, verrà dato spazio alla manifestazione consolidata da 10 anni di attività: i Mercatini di Natale di Castellabate. Questi, infatti, diventano un marchio regolarmente registrato, ad uso esclusivo dell’associazione Marcialonga, che li ha ideati e promossi. Inoltre, verrà presentato il nuovo logo creato appositamente per l’11^ edizione dei mercatini, che verrà utilizzato per pubblicizzare l’evento sin da subito.

Relatori e moderatrice dell’evento

La presentazione sarà moderata dalla giornalista Germana Derì e vedrà tra i relatori il presidente dell’associazione ASD La Marcialonga, Nicola Paolillo, il primo cittadino, Marco Rizzo, il presidente del forum delle associazioni di Castellabate, Giovanni Pisciottano e il grafico che ha creato il logo, Marco Guariglia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Le dichiarazioni del presidente de “La Marcialonga”

“Abbiamo depositato il marchio dei Mercatini di Natale di Castellabate, con i relativi segni distintivi riconoscibili graficamente, per dare una forma e fissare gli sforzi portati avanti dall’associazione per consolidare e far crescere quello che è diventato uno degli appuntamenti più attesi di destagionalizzazione turistica del nostro territorio – dichiara il presidente de “La Marcialonga”, Nicola Paolillo, che aggiunge – inoltre quest’anno abbiamo arricchito la rosa delle date con eventi inediti che ci auguriamo possano piacere a turisti e cittadini”.