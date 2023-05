L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla porta la solidarietà nelle piazze con le sue erbe aromatiche. Ecco dove si possono acquistare

L‘Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) torna a diffondere il profumo della solidarietà attraverso le sue erbe aromatiche.

Sabato 6 e domenica 7 maggio, i volontari dell’associazione accoglieranno i cittadini nei punti di solidarietà distribuiti nelle principali piazze italiane, dove sarà possibile acquistare il kit composto da due piante di erbe aromatiche a fronte di una donazione di 10 euro.

Le erbe aromatiche

Le erbe aromatiche di AISM rappresentano un’occasione di solidarietà che va al di là del semplice acquisto di un prodotto: rappresentano un modo per sostenere la lotta contro la sclerosi multipla, malattia cronica del sistema nervoso centrale che colpisce circa 100.000 persone in Italia. Grazie alla raccolta fondi ottenuta attraverso questa iniziativa, AISM potrà continuare a fornire assistenza e supporto ai pazienti e alle loro famiglie, così come contribuire a finanziare progetti di ricerca per trovare nuove terapie e migliorare la qualità della vita dei malati.

Ecco dove si possono acquistare le erbe aromatiche

Nelle piazze salernitane si possono acquistare le seguenti piante di erbe aromatiche: maggiorana, salvia, timo, origano e rosmarino. Il mix di questi aromi non solo aggiungerà sapore alle pietanze della cucina, ma anche una nota di bellezza agli ambienti domestici. Inoltre, ogni acquisto sosterrà la ricerca scientifica e donerà un aiuto concreto alle persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate.

Caselle in Pittari – Viale Roma

Padula – Piazza San Francesco

Sala Consilina – Piazza Umberto I

Salerno – Via Zara