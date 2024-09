Felice Casucci, assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania ha tracciato il bilancio della stagione estiva in Campania e nel Cilento.

Non solo: ha annunciato, ai microfoni di InfoCilento, che per la prima volta in Campania anche le ProLoco potranno accedere a delle risorse economiche per attività finalizzate alla promozione turistica dei territori.