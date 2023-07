L’Arena del Mare a Capaccio Paestum ospita il “Campionato Nazionale AiCS di Beach Soccer”, tra speranza e riscatto

AiCS è entusiasta di annunciare che, anche quest’anno, la competizione si svolgerà su un campo dal significato molto speciale: un campo sequestrato alla camorra. Questa occasione rappresenta un vero simbolo di resilienza, cambiamento e riscatto per la nostra comunità. L’area dell’ex Lido Kennedy, estendendosi su un’ampia superficie di circa 4.000 metri quadri, è tornata finalmente sotto la disponibilità del Comune di Capaccio Paestum, come ci conferma con gioia il sindaco Franco Alfieri. Grazie al lavoro instancabile dell’amministrazione, l’area è stata restituita alla collettività, e il risultato di questo impegno è l’incantevole “Arena del Mare”, uno spazio destinato a eventi pubblici di carattere ricreativo e sportivo.

Il litorale: una vera attrazione turistica

La riqualificazione della fascia costiera della città, con la creazione di un tratto importante del lungomare e di servizi connessi, ha trasformato completamente l’esperienza del litorale, rendendolo una vera attrazione turistica sia per i visitatori che per i genitori che accompagnano i propri ragazzi a quest’evento.

Capaccio, con il suo splendido litorale, si presenta come la cornice perfetta per dare il via a questa tappa mozzafiato del Campionato Nazionale AiCS di Beach Soccer. Insieme, abbiamo lavorato con determinazione per trasformare un luogo che un tempo era avvolto da oscurità e illegalità in uno spazio dedicato allo sport, alla passione e alla speranza.

La decisione presa da AiCS di organizzare, in stretta collaborazione con il Comune, Made in Italy e Sport in Tour, la tappa valevole per il Campionato Nazionale AiCS di Beach Soccer su un campo sequestrato, dimostra l’impegno per porre fine alle influenze negative che hanno gravato sulla nostra comunità. Questa scelta rappresenta in modo tangibile il cambiamento possibile e la convinzione che tutti insieme possiamo sconfiggere il crimine organizzato, costruendo un futuro migliore per tutti.

Il programma

Ogni partita che si svolgerà su questo campo non sarà soltanto una dimostrazione di abilità sportiva, ma anche un atto di sfida e coraggio contro chi ha cercato di opprimere la nostra città. Ogni calcio che verrà calciato sulle sabbie di Capaccio rappresenterà un passo avanti nella lotta per un ambiente più sicuro e libero.

Vi invitiamo calorosamente a partecipare numerosi a questa tappa emozionante del Campionato Nazionale AiCS di Beach Soccer. Unitevi a noi per sostenere i nostri atleti e celebrare il potere dello sport nel trasformare le nostre comunità.

Tra speranza e riscatto

Utilizzate l’hashtag #CapaccioResiste per condividere la vostra partecipazione e per diffondere il messaggio di speranza e resilienza che questa competizione rappresenta. Insieme possiamo dimostrare che lo sport supera ogni ostacolo e contribuisce a costruire un futuro migliore per tutti.

Vi aspettiamo sulla sabbia di Capaccio per vivere un’esperienza unica, piena di emozioni e di significato! Sarete testimoni di un momento straordinario, dove lo spirito sportivo e la determinazione della nostra comunità si fonderanno in un abbraccio vincente per il cambiamento.