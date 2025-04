L’Arcivescovo di Salerno – Campagna – Acerno, Monsignor Bellandi ricorda Papa Francesco | VIDEO

Il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Commosso anche il ricordo dell’Arcivescovo di Salerno – Campagna – Acerno, Monsignor Andrea Bellandi che ha ricordato i momenti in cui ha avuto modo di incontrare il Santo Padre.

Il ricordo personale

“Nel settembre del 2023 chiesi la possibilità di avere un Vescovo Ausiliario qui a Salerno, non ero molto fiducioso, ma lui mi disse che se ci fosse stata la possibilità avrebbero provveduto è così è stato perché il Santo Padre era in grado di metterti a tuo agio, dopo cinque minuti era come se stessi parlando con una persona che conoscevi da tanto” ha detto tra le altre cose Monsignor Bellandi che ha fatto sapere che Papa Francesco vedeva l’immagine del popolo delle terra salernitana a quella di un popolo pieno di gioia e di entusiasmo e che ogni volta in cui lo rivedeva sottolineava questi aspetti.