L’Antiqurium di Palinuro riapre, anzi no: nuova chiusura

Neanche il tempo di festeggiare la riapertura che l’Antiquarium di Palinuro torna a chiudere i battenti. A comunicarlo è stato il Comune di Centola, che solo 72 ore fa aveva annunciato con grande entusiasmo il ritorno al pubblico dell’esposizione dopo mesi di chiusura.

Con un nuovo comunicato diffuso ieri, si apprende che l’Antiquarium rimarrà chiuso fino al 10 giugno. La motivazione, come spiegato sulla pagina social dell’Ente, è dovuta alla necessità di consentire alla Soprintendenza di effettuare urgenti interventi di ricatalogazione e riallestimento della sala espositiva.

“Ci scusiamo per il disagio – fanno sapere da Palazzo di Città – ma siamo certi che sarà ampiamente ripagato da un significativo miglioramento dell’esperienza di visita per i nostri visitatori“.

Seppur comprensibile e legittimo il motivo della chiusura, non può non destare sorpresa la tempistica scelta. Riaprire l’Antiquarium con tanto di dettagliate modalità di visita, per poi richiuderlo dopo appena tre giorni, appare come una pecca di programmazione in una località turistica come Palinuro.