L’Ancel Keys di Castelnuovo Cilento protagonista al Next Gen AI Summit di Milano

L’IOC Ancel Keys di Castelnuovo Cilento si prepara a rappresentare il territorio in un evento di rilievo nazionale: il Next Gen AI Summit, il primo grande appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale nel mondo della scuola. La manifestazione si terrà presso il MiCo – Milano Convention Centre, e vedrà la partecipazione di quattro studenti dell’istituto, accompagnati da un docente.

Un’occasione unica per confrontarsi con altre realtà scolastiche italiane sui temi dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni nel sistema educativo. L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio laboratorio di idee, promuovendo le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e stimolando una riflessione sul futuro della didattica e dell’innovazione tecnologica nelle scuole.

Le dichiarazioni

“La presenza della nostra scuola in un evento così prestigioso testimonia l’ottima formazione dei docenti anche in campi nuovi come l’AI e il loro lavoro attento e continuo, la disponibilità degli studenti ad accettare provocazioni e sfide e a mettersi in gioco. Un ulteriore passo verso la costruzione del futuro”. Così dall’istituto scolastico.