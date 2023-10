L’Almanacco del 20 ottobre: i santi, gli accadimenti, le curiosità

L’Almanacco del 20 ottobre. Oggi, in primo piano, la Solennità di Santa Irene.

La vita di Sant’Irene in breve

Secondo la leggenda, Irene nacque a Nabância, oggi Tomar, in una famiglia abbiente, e venne mandata dai genitori a scuola in un convento e da un precettore. Un giorno, un giovane nobile di nome Britaldo la notò mentre usciva da messa e se ne innamorò; Irene però lo respinse, affermando di volersi consacrare a Dio, e costui cadde in una profonda depressione.

Nel frattempo, il suo tutore, le preparò una tisana che la fece cadere in uno stato di trance e con una gravidanza isterica. Per questi motivi fu espulsa dal convento e Britaldo.

Il corpo fu gettato nel fiume Nabão e arrivò, attraverso il piccolo torrente Zêzere alle sabbie del Tago, rimanendo incorrotto per diversi secoli.

Santi del 20 ottobre:

Santa Maria Bertilla Boscardin (Vergine)

San Leopardo di Osimo (Vescovo)

San Cornelio (Centurione)

Sant’Irene del Portogallo (Martire)

Significato del nome Irene

Il nome ha origine greca e significa “pace”. Irene, figlia di Zeus e Temi, era infatti la dea della pace nella mitologia greca. Fracesco De Gregori, Roberto Vecchioni e altri cantanti hanno dedicato ad Irene alcune loro canzoni.

Proverbio del 20 ottobre

Ottobre, il vino è nelle droghe

Aforisma del 20 ottobre

Colui al quale è troppo caro il proprio corpo, tiene in poco conto la virtù (Seneca)

Accadde oggi qualche tempo fa

1973 – Inaugurata la Sydney Opera House: La Regina d’Inghilterra, Elisabetta II, taglia il nastro della Sydney Opera House, il nuovo teatro dell’opera della metropoli australiana, destinato a diventare, insieme con la baia e l’imponente Harbour Bridge, il simbolo non solo di una città ma di un’intera nazione.

Sei nato il 20 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

Il tuo spirito è essenzialmente contemplativo e tu lo coltivi sia nel rapporto con la natura che nei tuoi interessi artistici. Nel lavoro ti mostri un ottimo collaboratore, e in amore puoi essere un partner dolcissimo.

Personaggi famosi nati il 20 ottobre

1854 – Arthur Rimbaud: Insieme con Mallarmé e Verlaine è ricordato nella storia della letteratura come il poeta maledetto per eccellenza. Nacque a Charleville, nel nord della Francia.

1967 – Luigi Lo Cascio: Nato a Palermo, comincia la sua carriera di attore in teatro, approdando al cinema negli anni Duemila con pellicole d’autore su aspetti cruciali della storia italiana di ieri e di oggi.

1943 – Paolo Mosca: Nato a Pallanza (frazione di Verbania), in Piemonte, è stato un giornalista e scrittore, noto negli anni Sessanta anche come cantante. È fratello del noto giornalista sportivo Maurizio.

1950 – Mara Venier: Veneziana doc, da sex symbol della commedia all’italiana degli anni Ottanta è diventata la “signora della domenica” della TV pubblica.