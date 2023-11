L’Agropoli travolge il Santa Maria La Carità

L’Us Agropoli nella 10a giornata del campionato di Eccellenza Girone B ottiene la prima vittoria stagionale in trasferta, travolgendo il Santa Maria La Carità per 4-2.

La Partita

L’Agropoli comincia subito forte trovando il vantaggio al 10’ grazie al solito Rabbeni che realizza da pochi passi la rete del vantaggio, i delfini non si scompongono e continuano ad attaccare e alla mezz’ora arriva il raddoppio grazie a Rimoli al 28’.

La partita si mette in discesa per i ragazzi di mister Ambrosino che controllano l’incontro trovando la terza rete sul finale di primo tempo con il colpo di testa di Rabbeni, si chiude così la prima frazione con i delfini in vantaggio per 0-3.

Nella ripresa l’Agropoli continua a controllare la partita e al 56’ Onesto chiude virtualmente l’incontro siglando lo 0-4.

Dopo il goal di Onesto, la squadra di Mister Ambrosino si rilassa un po’, subendo prima il goal di Farriciello e poi La Torre per il 2-4, negli ultimi minuti la squadra di casa va più volte vicino alla rete del 3-4 senza riuscire a realizzarla.

Termina così l’incontro con L’Us Agropoli che trova la prima vittoria esterna stagionale e il suo quarto risultato utile consecutivo, allontanandosi dalle zone calde della classifica.