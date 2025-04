L’Agropoli si aggiudica il derby: battuto il Santa Maria

L’Agropoli vince il derby, battendo 2-1 il Santa Maria. Il primo guizzo del match lo regalano i delfini al 6’ con un tiro dal limite di Ferraiolo che termina fuori di un soffio.

La gara

A sbloccare il derby è la formazione locale con Chietti al 16’: splendida uscita dalle retrovie dei delfini e filtrante per il 10 agropolese che batte Volzone (1-0). L’Agropoli gestisce il vantaggio, senza rischiare mai nulla, con i giallorossi che fanno fatica a costruire pericoli dalle parti di Grieco. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio. Bisogna aspettare il 4’ della ripresa per annotare il primo tentativo giallorosso con Ribeiro che si creare lo spazio per calciare ma senza riuscire a centrare lo specchio della porta. Ancora il brasiliano ci prova due minuti con un calcio di punizione da buona posizione, ma la palla non si abbassa come vorrebbe il 94 giallorosso. Cresce il Santa Maria che ci prova anche con De Cono, tra le proteste giallorosse per un presunto rigore fallo del portiere locale sul 2 del Santa Maria. Attacca a testa bassa la squadra di De Felice: la difesa locale si salva prima su Navarrete e poi su Liguoro. I giallorossi sfiorano il pari al 29’ con Di Giacomo: tutto parte dai piedi di Formisano che porta a spasso tre calciatori locali, poi arriva il tiro del 9 e la risposta di Grieco. Nel momento migliore degli ospiti, arriva al 32’ la doccia gelata con il raddoppio di Margiotta. Tutto nasce da un passaggio sbagliato di Formisano che lancia il 9 ospite, che prende la mira e dal limite supera Volzone (2-0). Sotto di due reti, i giallorossi riaprono il match al 41’ con Salzano che supera con un tiro ravvicinato Grieco, ma non basta per evitare la sconfitta.

Il tabellino

Agropoli (3-5-2): Grieco; Riccio (19’ st Cusanno), Ramacciotti, Tonelli; De Martino, Ferraiolo, Gaudino, Romano (37’ st Sellitti), Chietti; Di Pasquale, Margiotta. A disp.: D’Amore, Franco, Houssini, Costa. All.: Ferullo.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Volzone; Romanelli (46’ st Chkour), Bisceglia, Cuomo (33’ st Maiese); De Cono, Santoro, D’Auria (27’ st Strianese), Liguoro; Ribeiro (12’ st Formisano), Di Giacomo, Navarrete (37’ st Salzano). A disp.: Lettieri, Lopetrone, Siciliano, Lembo. All.: De Felice.

Arbitro: Marco Ganzerli di Frattamaggiore (D’Amico-Sozio)

Marcatori: 16’ pt Chietti (A), 32’ st Margiotta (A), 41’ st Salzano (SM)