Eccellenza: non basta il doppio vantaggio l’Agropoli perde con il Santa Maria La Carità

Ancora una sconfitta per l’Agropoli che questa volta perde in casa contro il Santa Maria La Carità. Nonostante il doppio svantaggio la squadra ospite prima trova il pari, poi nella ripresa vince l’incontro.

Il primo tempo

La partita comincia subito forte e il Santa Maria La Carità potrebbe passare in vantaggio al 4’ quando Grieco tarda a rinviare il pallone, Senatore ne approfitta con un pallonetto, ma Ramacciotti respinge sulla linea di testa. Continua il forcing offensivo della squadra ospite che al 7’ porta Lombardi da solo contro Grieco, ma l’attaccante calcia debole tra le braccia del portiere; l’Agropoli alla prima azione offensiva trova il vantaggio al 24’, dopo una sforbiciata di Margiotta respinta in maniera miracolosa da Bussone, ci pensa Ferraiolo con il tap in di testa a portare in vantaggio i delfini.

L’Agropoli prende coraggio e al 31’ arriva anche il raddoppio grazie a Gaudino con un tiro a giro sul palo lungo che non lascia scampo al portiere ospite.La partita sembra indirizzata verso i delfini, ma la il Santa Maria La Carità reagisce subito prepotentemente trovando la rete di Rega al 35’, sul cross di Labriola, il difensore è bravo a deviare la palla alle spalle di Grieco; dopo la rete del 2-1 il Santa Maria La Carità continua a spingere e trova il pari al 45’ con un gran colpo di testa di Grieco su assist di Lombardo. Termina così un primo tempo pirotecnico con il risultato di 2-2.

Il secondo tempo

Nella ripresa la squadra ospite mantiene il predominio del gioco e al 58’ passa in vantaggio sull’incursione di Labriola, Scognamiglio di testa si fa trovare pronto sul cross del compagno a depositare in rete il 2-3. L’Agropoli potrebbe trovare il pari al 75’ su un colpo di testa di Margiotta, risponde con un miracolo Bussone a dire di no. La squadra ospite potrebbe chiudere l’incontro all’80 su un errore in uscita di Owusu, ne approfitta Pinto che calcia dal limite dell’area colpendo la traversa.

Nei minuti finali l’Agropoli va vicino al pareggio con il colpo di testa di Romano, ma ancora una volta Bussone si supera e respinge con un miracolo.

Termina così la partita con il risultato di 2-3 per il Santa Maria La Carità.