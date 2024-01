L’Agropoli ora fa paura, la Sarnese esonera Egidio Pirozzi

Dopo il trionfo nella semifinale di Coppa Italia Dilettanti regionale, il presidente Aniello Pappacena ha improvvisamente esonerato l’allenatore Egidio Pirozzi, generando sorpresa in casa Sarnese.

Storia di cambiamenti nella guida tecnica

Non è la prima volta che Pappacena effettua un cambiamento in corsa quest’anno. Già alla sesta giornata, dopo la sconfitta contro il Giffoni Sei Casali, aveva esonerato mister Carmine Turco, nonostante la squadra fosse in testa al girone B di Eccellenza.

Il secondo esonero si è verificato proprio al culmine della conquista della finale, con la Sarnese in testa al girone B di Eccellenza con un ampio margine di 7 punti sul Castel San Giorgio e 10 dall’Agropoli che giornata dopo giornata ha ridotto lo svantaggio.

Ripercussioni sull’intero staff

La decisione ha coinvolto anche lo staff, con Gianpaolo Parisi e il preparatore atletico Ferullo che lasciano la squadra. Giovanni Fontanella non ricoprirà più il ruolo di direttore generale dei granata.

Nuovi orizzonti con Francesco Farina?

Nel corso della sera, si è ipotizzato che l’esperto tecnico Francesco Farina, proveniente dalla Serie D, possa diventare il nuovo allenatore della Sarnese, aprendo un nuovo capitolo nella gestione tecnica della squadra. Tra soli 10 giorni, nel turno infrasettimanale di mercoledì, la formazione granata affronterà proprio l’acropoli che potrebbe portarsi a -7 dalla vetta.