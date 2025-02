Ladro sbadato perde il telefono durante il furto: identificato e denunciato

Un tentativo di furto ad auto a Contursi Terme si è concluso in modo inaspettato per un ladro di Eboli. Durante il colpo, il malvivente ha perso il suo telefono cellulare, un errore che si è rivelato fatale per la sua “carriera” criminale.

Un “assist” involontario per le forze dell’ordine

Il telefono, contenente preziose informazioni, è stato recuperato dai Carabinieri, che sono riusciti a identificare il ladro in tempi record. Grazie a questo “assist” involontario, le forze dell’ordine hanno potuto risalire all’identità del malvivente e denunciarlo.

Scacco matto al ladro: arriva il Daspo urbano

Ma non è finita qui. Oltre alla denuncia, il ladro sfortunato si è visto recapitare un Daspo urbano dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio. Il provvedimento gli vieta di mettere piede per i prossimi tre anni nei comuni di Contursi Terme, Oliveto Citra e Palomonte.