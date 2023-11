Ladri in azione in un tabacchi a Padula Scalo

Ancora un furto ai danni di un’attività commerciale nel Vallo di Diano. I ladri sono entrati in azione nella notte in un bar tabacchi situato lungo la via Nazionale, a Padula Scalo. Tabacchi e denaro da quantificare sono il bottino che i malviventi, si presume quattro, sono riusciti a portare via dopo aver praticato un varco all’interno di un muro dell’attività commerciale. Il bottino ammonta a 3mila euro.

Indagini in corso

Dopo l’amara scoperta il proprietario dell’attività ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per le indagini del caso.