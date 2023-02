L’adozione per un futuro migliore: le iniziative a distanza di WeWorld

Che cos’è l’adozione a distanza?

Il sostegno a distanza, o l’adozione a distanza, è un gesto che cambia due vite: quella del bambino o bambina e quella del sostenitore. Più di 8 milioni di bambini e bambine nel mondo non hanno abbastanza cibo, non possono studiare e non hanno accesso alle cure mediche di base. Sostenere a distanza vuol dire salvare un bambino o una bambina da una vita segnata e creare un nuovo futuro insieme. Grazie alle contribuzioni dei sostenitori, WeWorld aiuta sotto forma di servizi il bambino o bambina e l’intera comunità in cui vive. Con l’adozione a distanza il sostenitore aiuta non solo un bambino a diventare un adulto consapevole dei propri diritti, ma anche gli altri bambini perché gli sforzi di WeWorld si estendono a tutta la comunità. Senza istruzione molti bambini avranno già un futuro senza speranza. La scuola è l’unico luogo davvero protetto e sicuro per i bambini. Quindi, WeWorld garantisce l’istruzione, con il ciclo primario educativo completo, dove chi è sostenuto impara a contare, leggere, scrivere, ed essere un adulto più consapevole. Inoltre, WeWorld offre ai bambini sostenuti un pasto caldo quotidiano, acqua pulita e cure mediche sanitarie, cose fondamentali in contesti in cui si muore per le malattie più banali ma che troppo spesso diamo per scontato. Comunque bisogna partire dall’interno per poter cambiare le cose sia a livello politico che sociale. Per questo WeWorld organizza anche azioni di sensibilizzazione nei confronti di cittadini e istituzioni.

Come funziona il sostegno a distanza?

Grazie ad una donazione di solo 82 centesimi al giorno, chiunque può aiutare i bambini e le bambine a diventare indipendenti e dare un futuro migliore in paesi lontani, come Benin, Kenya, Tanzania, Brasile e Cambogia. Adottare un bambino o una bambina a distanza è semplice e sicuro: basta compilare il modulo online con i dati e scegliere la modalità di contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Così si inizia il percorso di amore, dignità e speranza che lega il donatore e il bambino o bambina, creando un legame unico e speciale.

Cosa ricevono i contributori?

Il donatore può andare a trovare il bambino o bambina sostenuto nel suo paese, conoscere di persona lui e la sua famiglia e rafforzare il legame unico e speciale con un bambino. WeWorld invierà anche i disegni del bambino fatti apposta per il donatore e gli aggiornamenti periodici sui progetti di sviluppo nella comunità o nel paese del bambino sostenuto che migliorano la sua vita e la sua comunità. Il donatore può sempre rimanere in contatto una volta inseriti nel progetto e ogni anno riceverà la foto aggiornata del bambino o della bambina per vedere come sta crescendo grazie al suo aiuto e il contributo concreto e duraturo. Inoltre, tutte le donazioni a favore di WeWorld sono fiscalmente deducibili o detraibili, così si può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge.