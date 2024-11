La Virtus Serino beffa il Santa Maria: giallorossi sconfitti in Irpinia

Irpinia amara per il Santa Maria che perde 4-3 contro la Virtus Serino al “De Cicco” di Pratola Serra. Prima in vantaggio e poi rimontata, la squadra di De Felice è dapprima brava a recuperare, per poi subire nonostante la superiorità numerica la rete del definitivo 4-3 da uno scatenato Tarallo.

La gara

Gara subito pimpante e i giallorossi trovano il vantaggio con Di Giacomo al 13’ che devia in rete il cross di D’Auria. Reazione locale con l’ex Bravaccini che al 22’ pareggia di testa su un calcio d’angolo. Bastano altri tre minuti ai locali per rimontare con Tarallo che dal limite protegge bene e supera con la complicità di una deviazione giallorossa Volzone. Insiste la squadra irpina che buca ancora Volzone con Tarallo al 41’ su servizio di Nappi. Nel finale del primo tempo succede di tutto: prima Navarrete accorcia con un potente destro e poi i locali restano in inferiorità numerica per l’espulsione di De Maio per un brutto fallo. Riparte forte la squadra di De Felice che al 5’ con Giuseppe Lembo colpisce un palo. Ma il pari è nell’aria e arriva al 16’ con Navarrete, doppietta, che raccoglie un pallone sporco in area e supera Reppucci. Con il passare dei minuti, nonostante la superiorità numerica, i giallorossi non riescono a incidere in attacco, mentre la Virtus ci crede e sfiora il vantaggio se non fosse per un miracoloso intervento di Volzone. Da angolo, però, ancora Tarallo colpisce e fa 4-3, tripletta per lui. Nel finale, i giallorossi provano a riacciuffare nuovamente il pari, ma senza successo, può festeggiare la Virtus Serino.

Il tabellino

Virtus Serino (4-3-3): Reppucci; Cipolletta, Nicodemo, Bravaccini, De Santis; Tranchino, De Maio, Cucciniello A., Nappi (44’ st Corcione), Passariello, Tarallo (44’ st Fusco). A disp.: Botta, Spina, Iapicca, Pesce, De Filippo, Ciuccio, Cocchia. All. Filarmonico.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-2-1): Volzone; De Cono, Lembo G., Musto; Formisano, D’Auria (48’ st Di Mauro), Ventura (1’ st Santoro), Navarrete; Salzano (42’ st Donnarumma), Sabatino; Di Giacomo. A disp.: Lettieri, Gentile, Bisceglia, Lembo V., Francione, Siciliano. All.: De Felice

Arbitro: Virginio Capone di Napoli (Oliviero-Romano)

Marcatori: 13’ pt Di Giacomo (SM), 22’ pt Bravaccini (VS), 25’ pt , 41’ pt e 32’ st Tarallo (VS), 46’ pt e 16’ st Navarrete (SM)

Espulsi: 47 pt De Maio (VS)

Ammoniti: Ventura (SM), Nicodemo (VS), Musto (SM), De Santis (VS), Navarrete (SM), Reppucci (VS)

Note: angoli 6-4. Recupero 3’ pt e 5’ st