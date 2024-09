La storia di India: il cane corso dallo sguardo triste che commuove il Vallo di Diano

India è un cane Corso di circa 5/7 anni, ma la sua esatta età rimane un mistero. È stata ritrovata in un piccolo paese del Vallo di Diano, in Campania, scheletrica e completamente spaesata. Le circostanze della sua vita precedente ci sono oscuri: è stata abbandonata o è scappata da una situazione cruenta? L’unica cosa certa è che, dopo essere stata soccorsa, ha dovuto trascorrere del tempo presso l’ASL veterinaria locale, prima di essere trasferita al Canile Diano Project. Già dal primo istante in cui è approdata nel canile, si è notato che India non riusciva a tollerare quei box di cemento.

La storia

La sua ansia era palpabile; la cucciola tentava in tutti i modi di scappare, arrampicandosi fino a far preoccupare il gestore del canile, che si è visto costretto a posizionare ulteriori grate nel suo box per evitare che si ferisse durante i tentativi di fuga. La sua espressione, quando veniva portata fuori, era completamente assente, come se fosse in un luogo lontano, cercando insistentemente una via di uscita. Molti desideravano adottarla, ma nessuna proposta si concretizzava.

Ogni volta che veniva riportata nel suo box, India si sdraiava a terra, con un’espressione implorante che lacerava l’anima di chi la osservava. Per questo motivo, si è cercato di farla sgambare più frequentemente rispetto agli altri cani. Ma anche così, il suo malessere non accennava a placarsi. Ogni adozione mancata si trasformava in una delusione e in un peso insopportabile da portare. Le notti trascorse senza sonno si accumulavano, mentre la speranza cresceva in silenzio, desiderando ardentemente che qualcuno la potesse salvarla da quel destino crudele. E alla fine, il miracolo è avvenuto. Grazie ai tanti post condivisi in suo favore, sabato scorso, la vita di India ha cambiato direzione. Un’anima gentile, Pippo, di 17 anni, e Sansone, di 5, ha deciso di aprire il suo cuore e la sua casa a India.

Dopo quattro incontri e dopo aver fatto conoscere i suoi due amici a quattro zampe a India, non ha esitato un istante a portarla via. Ha preso la decisione di cambiare, per sempre, il destino del cane Corso dallo sguardo triste.

Le parole di commozione

“Non possiamo descrivere l’emozione di quel momento, raccontano dal Canile Diano Project, era così intensa che non siamo riusciti nemmeno a registrarla in video, ma solo in foto. Lo sguardo di India, quando ha varcato l’uscita del canile ed è salita in auto, rimarrà impresso nei nostri cuori per sempre. Grazie a Sabato Botta, per aver donato a India una seconda vita colma di amore e speranza. La sua storia è un promemoria del potere del cambiamento e dell’importanza di non arrendersi mai, anche quando la strada sembra difficile. Ora, India ha finalmente la possibilità di vivere una vita dignitosa e felice, e il suo sguardo, una volta triste, può finalmente illuminarsi con la gioia di un nuovo inizio”.